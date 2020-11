Chi sono gli eliminati della ottava puntata di Ballando con le Stelle 2020? Spareggio a tre…

Ballando con le Stelle 2020, chi sono gli eliminati della ottava puntata? Il dance show condotto da Milly Carlucci ha regalato una lunga serata ricca di emozioni e colpi di scena. In vista della semifinale della prossima settimana si stringe sempre di più il cerchio intorno ai concorrenti vip che si contenderanno la vittoria finale. Sul finale di puntata, infatti, è andata in scena uno spareggio a tre fra Rosalinda Celentano e Tinna Hoffmann, Vittoria Schisano e Marco De Angelis e Tullio Solenghi e Maria Ermachkova. Chi ha lasciato il programma questa sera?

Ballando con le Stelle 2020: la diretta di sabato 7 novembre

L’ottava puntata di Ballando con le Stelle 2020 è iniziata con il primo ripescaggio fra le coppie già eliminata. A vincere e rientrare in gioco è stata la coppia formata da Rosalinda Celentano e Tinna Hoffmann che è stata automaticamente ammessa allo spareggio finale. Spazio poi alla gara di ballo che ha visto brillare Gilles Rocca e Lucrezia Lando che hanno conquistato il podio della classifica talentati da Paolo Conticini e Veera Kinnunen.

Non sono mancate le polemiche: dapprima per la performance di Costantino della Gherardesca e Sara Di Vaira che questa settimana hanno portato sul palco la coppia italiana più famosa al mondo. No, non si trattava di Al Bano e Romina Power ma del pomodoro e mozzarella, accoppiata italianissima conosciuta ed amata in tutto il mondo. La loro prova di ballo non ha entusiasmato la giuria visto che hanno ricevuto soli 30 voti posizionando all’ultimo posto della classifica finale. A salvarli dallo spareggio ci ha pensato il pubblico dei social. Nessuna discussione fra Selvaggia Lucarelli e la “ballerina” Alessandra Mussolini che ha accusato un malore subito dopo l’esibizione costringendo Milly Carlucci a mandare la pubblicità. Nulla di grave per la politica italiana, solo un fortissimo mal di testa causato da una presa con il suo maestro Maykel Fonts.

Ballando con le Stelle 2020 eliminati: Rosalinda Celentano e Vittoria Schisano al ripescaggio

Dopo l’esibizione di tutte le coppie di Ballando con le Stelle 2020 rimaste in gara, Milly Carlucci comunica i concorrenti automaticamente ammessi alla semifinale di sabato 14 novembre 2020. Allo spareggio finale vanno: Rosalinda Celentano e Tinna Hoffmann, Vittoria Schisano e Marco De Angelis e Tullio Solenghi e Maria Ermachkova. Spetta al pubblico da casa votare tramite i social la coppia da salvare. Il voto del pubblico va a Tullio Solenghi e Maria Ermachkova che vincono lo spareggio con il 50% dei voti.

Eliminate momentaneamente Vittoria Schisano e Marco De Angelis con il 38% di voti e Rosalinda Celentano e Tinna Hoffmann con il 12% di voti.

Per le due coppie “eliminate” però c’è ancora la possibilità di rientrare in gioco con il ripescaggio della prossima settimana. Ricordiamo che al ripescaggio troveranno la coppia Elisa Isoardi e Raimondo Todaro che ha abbandonato il gioco per un infortunio alla caviglia, ma ha recuperato ed è pronta a tornare in gara. Ci riuscirà? Per scoprirlo non resta che seguire la prossima puntata di Ballando con le Stelle in onda, come sempre, il sabato sera su Rai1.

