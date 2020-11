AGI – In principio fu Angelo Borrelli, capo della Protezione civile dal 2017, nominato dal governo, su proposta del ministro della Salute Roberto Speranza, commissario per la gestione dell’emergenza coronavirus. Era il primo febbraio scorso, e Borrelli avrebbe dovuto fare da cerniera tra le varie amministrazioni e gestire i primi 5 milioni di euro stanziati dal Consiglio dei ministri per l’emergenza che l’Oms non aveva ancora definito pandemia.

Era lui l’uomo anti-Covid per eccellenza che gli italiani hanno imparato a conoscere piano piano quando alle 18, in punto, in collegamento dalla sede del Dipartimento della Protezione civile leggeva il bollettino quotidiano dei dati della curva epidemica.

L’articolo Chi sono gli uomini della task force anti-Covid proviene da Notiziedi.

