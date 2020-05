Chi sono i due astronauti della Crew Dragon

Amici per la pelle, due carriere parallele e due mogli astronaute: sono i protagonisti della nuova storica missione della Nasa nello spazio con la Crew Dragon di Space X, partita oggi per la Stazione spaziale internazionale da Cape Canaveral, in Florida, dopo il rinvio deciso mercoledì per il maltempo.

Bob Behnken, 49 anni, e Doug Hurley, 53 anni, sono entrambi ex piloti dei Marine con il grado di colonnello. Sono stati selezionati dalla Nasa nella stessa classe di astronauti (quella del 2000) dove hanno conosciuto le loro mogli. Sono entrambi già stati nello spazio due volte ed hanno entrambi un figlio maschio.

