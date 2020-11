Chi sono i finalisti di Tu si que vales 2020? Eccoli | Video Witty Tv

Chi sono i finalisti di Tu si que vales 2020? Ecco le sfide che hanno acceso la Semifinale. Ecco soprattutto i concorrenti che hanno agguantato la Finale dopo essersi giocato il tutto e per tutto con una esibizione ad hoc. La prima sfida fra El Yiyo e gli Ecletic è stata vinta dal primo. Ecco i video Witty Tv

Nella seconda sfida si sono giocati il posto in Finale: Jd The Iceman e Daniele Primonato. A vincere è stato quest’ultimo. Maria De Filippi ha detto che il cantante è riuscito ad emozionarla.

La terza sfida fra i The catwall Acrobats e Dakota e Nadia è stata vinta da quest’ultima coppia grazie al giudizio di Sabrina Ferilli. Gli altri giudici erano in sostanziale parità.

Quarta sfida fra Andrea Paris e Cesar Dias. Entrambi davvero molto bravi. I giudici hanno fato fatica a scegliere fra questi due talenti. Alla fine ad avere la meglio è stato Andrea Paris.

Tutti i finalisti di Tu si que vales 2020

Questi sono solo alcuni dei finalisti di Tu si que vales 2020. E’ ovvio che in gara, nella finale di sabato prossimo, 28 novembre 2020, vi saranno anche coloro i quali hanno agguantato l’ultima puntata grazie al 100% della giuria popolare e al sì dei quattro giudici che si sono alzati dalla loro poltrona solo per loro.

Oltre a loro ci sono, però, anche altri concorrenti che non hanno avuto bisogno dello spareggio per raggiungere la possibilità di giocarsi il tutto e per tutto per la vittoria del programma di Canale 5.

