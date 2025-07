Chi sono i sindaci e i governatori più graditi d’Italia? Sul podio Marche e Friuli-Venezia Giulia

ROMA – Il Governance Poll 2025, la rilevazione annuale svolta da Noto Sondaggi per ‘Il Sole 24 Ore’ per rilevare il gradimento di sindaci e governatori, vede primeggiare fra i sindaci il primo cittadino di Ascoli Marco Fioravanti e fra i governatori la conferma di Massimiliano Fedriga (Friuli-Venezia Giulia). Le classifiche sono pubblicate sul Sole 24 Ore del Lunedì in edicola questa mattina, lunedì 7 luglio. Migliora poi il gradimento dei sindaci: a superare la soglia del 50% di consenso sono l’85% dei sindaci nel 2025, contro il 77,5% nel 2024. Tra i presidenti di Regione, è il 72% a ottenere il ‘sì’ di almeno la metà degli interessati. Per quel che riguarda i sindaci, dopo Fioravanti al secondo posto si piazza Michele Guerra (Parma), vincitore lo scorso anno. Chiudono il podio, alla pari, Vito Leccese, alla sua prima prova nel Governance Poll dopo l’elezione lo scorso anno a sindaco di Bari, e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, frequentatore abituale delle vette della classifica (nel 2024 era secondo), che ora è anche presidente dell’Anci. Agli ultimi posti i sindaci delle città del Sud, mentre per quel che riguarda Milano, Giuseppe Sala risale di 10 posizioni arrivando al nono posto.

