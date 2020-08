Chi sono Murelli e Dara, i due deputati leghisti sospesi per lo scandalo bonus

AGI – Eletti alla Camera alle politiche del 2018, Elena Murelli e Andrea Dara, i due deputati della Lega sospesi dal partito per aver percepito il bonus Inps di 600 euro previsto per i titolari di partita Iva, sono nel Carroccio dai primi anni Duemila.

La prima, emiliana di Piacenza, 45 anni, aderisce al partito nel 2001. Sette anni più tardi viene eletta al consiglio comunale di Podenzano. Poco più di due anni fa l’ingresso a Montecitorio. Laureata in Economia e commercio, consegue un Master of management in the Network Economy, ed è – si legge sul suo profilo sul sito della Camera –

