AGI – “Il lupo? Io lo cerco, ma non non riesco mai a vederlo da vicino, chi lo vede è fortunato” .

E’ il parere del responsabile del ‘progetto lupo’ del Comando Carabinieri Nucleo Forestale di Piacenza che da mesi gira per i boschi per fare il punto sulla presenza dell’animale nella zona, in crescita come un pò ovunque in Italia (il progetto per il tracciamento è infatti nazionale e non ancora terminato), ma senza mai arrecare problemi da queste parti.

In caserma in queste ore è arrivato anche il filmato girato da una coppia – sotto il castello di Momeliano,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Chi vede un lupo è fortunato proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento