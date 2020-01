Chi vuol essere milionario 2020, la prima puntata di ieri sera in streaming | video Mediaset

Ieri sera, mercoledì 22 gennaio, in prima serata su Canale 5, è andata in onda la prima puntata di Chi vuol essere milionario 2020. La nuova edizione dell’amato gioco, condotto da Gerry Scotti, si è aperta con la scalata di Enrico Remigio. Primo concorrente “del nuovo decennio” – come lo ha definito il presentatore dello storico quiz – Enrico ha letto ben 14 domande su 15, risultando già vincitore di 300.000 euro; nella seconda puntata di mercoledì prossimo, dunque, proverà a rispondere anche all’ultima domanda, del valore di 1 milione di euro. Rivediamo l’intera puntata, allora, grazie al video da Mediaset Play, disponibile in streaming on demand.

