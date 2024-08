FIRENZE – Non tanto vino, ma di ottima qualità. Così si annuncia la vendemmia 2024 secondo il Consorzio Vino Chianti. “La vendemmia 2024 non sarà così ricca come qualcuno si aspettava. Il pieno carico non lo faremo, ma il vino è ottimo”, spiega Giovanni Busi, presidente del Consorzio Vino Chianti.

“I vigneti hanno dovuto fare i conti nei mesi scorsi con la peronospora, fungo che interviene nella prima fase della vegetazione annientando il grappolo, o se arriva successivamente, colpendo i singoli chicchi che seccano: i numerosi attacchi di peronospora avvenuti a maggio-giugno hanno causato una riduzione della produzione. Il fungo per fortuna però non intacca la qualità dell’uva, quindi neppure quella del vino, che infatti si annuncia eccellente“.

L’articolo Chianti, meno uva ma il 2024 sarà una vendemmia di ottima qualità proviene da Agenzia Dire.

