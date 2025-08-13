mercoledì, 13 Agosto , 25

Chiara Bontempi compie 30 anni, gli auguri di Tamberi: “Grazie per la donna che sei”

Chiara Bontempi compie 30 anni, gli auguri di Tamberi: “Grazie per la donna che sei”

Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – “30 anni di dolcezza, eleganza e bellezza disarmante”, comincia così la dedica di Gianmarco Tamberi per Chiara Bontempi, che ha compiuto ieri, martedì 12 agosto, 30 anni.  

L’azzurro del salto in alto ha condiviso sui social un carosello di foto che ritraggono la compagna, Bontempi, con il pancione. La coppia è in attesa della loro prima figlia, che dovrebbe nascere nelle prossime settimane.  

“Un tuo sorriso nei giorni difficili è sufficiente per farmi dimenticare tutto ciò che non va… La voglia continua di stupirti e renderti felice, alimenta giorno dopo giorno il mio amore per te. Ci ho provato con tanti sforzi in questi anni, ma ti assicuro che non sono mai riuscito a trovare le parole giuste per descrivere tutto ciò che sei per me”, scrive ancora l’altista italiano. 

“Grazie per essere la donna che sei amore mio, semplicemente perfetta. Tanti auguri di buon compleanno splendore… Ti amo alla follia”, conclude Tamberi. Una lunga dedica piena di parole d’amore, alle quali Chiara ha risposto con un commento: “La mia fortuna più grande”, ha scritto accanto a un cuore rosso.  

 

La coppia aveva annunciato la gravidanza lo scorso febbraio con un post pubblicato sui social. Chiara e Gianmarco saranno genitori di una femminuccia: “Non vedo l’ora di vedere una piccola te sgambettare qua e là per casa…”, aveva scritto Tamberi sui social, riportando le parole che aveva detto alla sua Chiara il giorno del matrimonio durante le promesse. “Tu e la mamma mi farete impazzire d’amore!”.  

