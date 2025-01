Chiara Ferragni autentica divide: “Brava, bella coi baffetti”, ma altri le dicono “Ma quali guerre”

BOLOGNA – Una foto in primo piano ravvicinata, ravvicinatissima, e senza alcun filtro. Tanto che si vedono i punti neri sul viso, le imperfezioni della pelle, i baffetti biondi e anche i peletti sotto il naso e sul mento. Chiara Ferragni sceglie l’autenticità per salutare questo 2025 e la nuova sè, uscita da un anno complicato e ora – sembra – felice e più forte. “Possano le guerre che hai combattuto in passato essere le vittorie che celebrerai in futuro” scrive l’influencer nella didascalia che accompagna la foto. E, a seguire, si può scorrere una carrellata di foto di questo 2024 che ha visto esplodere la bufera del pandoro Balocco, la fine della storia d’amore e del matrimonio con Fedez e la conseguente separazione, un nuovo inizio da sola (ma con la famiglia sempre al suo fianco) e poi, dopo l’estate, l’uscita allo scoperto con il nuovo amore con Giovanni Tronchetti Provera, storia che pare ora andare a gonfie vele tanto che i due – dicono gli esperti di gossip – starebbero pensando di andare a convivere e addirittura qualcuno pensa che lei sia già incinta.

UN 2024 FATTO DI PICCOLI MOMENTI

Le foto che Chiara Ferragni ha raccolto insieme parlano anche di questo nuovo amore, in realtà. Perchè tra le altre si trova ad esempio la foto alla scritta “A ridere delle stesse cose ci si ritrova innamorati”. E un’altra scritta, tracciata su un muro e fotografata dall’influencer, dice: “Con la persona giusta ti innamorerai anche di te stessa”. infine, tra le foto postate da Ferragni c’è quella a questo cartello “Quello che sta arrivando è meglio di ciò che è andato”. E poi la torta di compleanno (il primo senza Fedez con cui faceva coppia fissa da otto anni), una cena estiva, le cicale e una piscina, l’incenso in bagno, qualche foto di lei da bambina, una tenda e un falò, una pizza con i pomodorini sistemati come ciliegie, una foto sfuocata col sorriso e le dita incrociate. Attimi di questo anno che evidentemente per l’influencer hanno significato particolare. Tra cui una camminata autunnale e la frase “Sei quella scommessa che hai con te stessa”.

I FAN: “STAI RINASCENDO, BRAVA”

Sotto al post ci sono tanti commenti di fan che le fanno incoraggiamenti e la spronano ad andare avanti. “Finalmente Chiara!! Ci sei sempre piaciuta, ma adesso ogni parola, ogni immagine trasuda amore… si vede che stai rinascendo… Bella, con la B maiuscola”. E un altro: “È molto bella e soprattutto naturale”. Un altro follower scrive: “Finalmente sei tornata”, e qualcuno dice “Ti stiamo aspettando più forte di prima”.

I COMMENTI SUI BAFFETTI

I baffetti (biondissimi) che si vedono nella foto del viso di Chiara Ferragni non sono, ovviamente, passati inosservati. Ma c’è da scommettere che l’influencer lo abbia fatto apposta (scegliendo una foto particolarmente ‘trasparente’) per vedere la reazione dei suoi follower. Da un lato c’è chi apprezza la scelta di autenticità e naturalezza senza filtri (“Finalmente foto autentiche nelle quali si vedono i baffetti e i peli sotto al naso, io apprezzo”), dall’altro c’è chi fa il criticone: “Chia’ sei bella ma fatti il baffo..”.

I COMMENTI SULLE GUERRE: “ANCHE MENO”

I commenti degli haters, però, non riguardano i baffi ma il concetto che c’è dietro il post. L’accenno alle ‘guerre’, in particolare, viene preso di mira per ridimensionare i drammi di cui parla l’influencer. “Le tue guerre sono passeggiate ricordatelo!! Non scrivere stronzate come se avessi sofferto chissà cosa”. Un altro scrive: “Beh, su, un po’ meno…. Per rispetto verso coloro che combattono vere battaglie. Perché detto da una Ferragni onestamente fa un po’ ridere…”. E ancora: “Eh perchè tu ne hai viste tante di ‘wars’ eh”. Qualcuno trova stucchevole tutto e parla di “frasi da baci Perugina”, un altro invece la pensa così: “Quanto pochezza e quanta banalità”. Qualcuno, infine, sdrammatizza così: “Mi mancano le foto in mutande come una volta”.

