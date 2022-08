Chiara Ferragni contro FdI e in difesa dell’aborto: “Ora Ã¨ il tempo di agire”

ROMA – “Ora è il tempo di agire e far si che queste cose non accadano”. Lo scrive in una storia su Instagram l’influencer Chiara Ferragni condividendo un post della rivista ‘The vision’ che riporta: “Fratelli d’Italia ha reso praticamente impossibile abortire nelle Marche, che governa. Una politica che rischia di diventare nazionale se la destra vince le elezioni”.

FEDELI (PD): “BRAVA FERRAGNI, COSA PENSA MELONI DELLA LEGGE 194?”

“Brava Chiara Ferragni! Difendiamo l’aborto, la maternità consapevole e la salute delle donne. Nella Regione Marche, laboratorio della destra più nera, i diritti sono sotto attacco. Rischiamo ora che lo siano in tutta Italia. Chiediamo a Meloni: cosa pensa, onorevole, della Legge 194?”, afferma su Twitter la senatrice del PD Valeria Fedeli, plaudendo l’iniziativa dell’influencer.

