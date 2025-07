Chiara Ferragni di nuovo zia: è nata la figlia della sorella Francesca e di Riccardo Nicoletti

ROMA – Chiara Ferragni è di nuovo zia. È nata la figlia della sorella Francesca e del marito Riccardo Nicoletti. Il 5 luglio è, infatti, arrivata Lea, la secondogenita. I due sono già genitori di Edoardo, 3 anni. “Orgogliosa di essere zia per la seconda volta. Congratulazioni”, ha scritto l’imprenditrice digitale sui social condividendo le immagini con la bimba in braccio. Una felicità che Chiara aveva espresso già tra i commenti al post di Francesca: “Sono di nuovo zia”.

In ospedale anche mamma Marina e la sorella Valentina con il fidanzato Matteo Napoletano. Quest’ultima sul suo profilo, a corredo di una serie di immagini, ha scritto: “Zia per la quarta volta”. Di fotografie ne ha pubblicate tante anche papà Riccardo che ha voluto mettere “le cose in chiaro”. Nel lettino di Lea sono spuntate, infatti, una sciarpa della Cremonese, di cui è tifoso, e una maglietta dei Deftones, band di alternative metal di cui è fan. “La mole di messaggi è davvero gigantesca- ha poi scritto-. Non credo riuscirò a rispondere a tutti, ma non ne do per scontato nemmeno uno. Davvero grazie per tutto questo amore per Lea”.

