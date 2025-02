Chiara Ferragni e il giallo della foto da Saint Moritz: la famiglia di lui gliel’ha fatta cancellare?

BOLOGNA – In questo febbraio tutto all’insegna del gossip sugli ex Ferragnez, spunta anche un ‘giallo’. Quello di una foto che Chiara Ferragni nei giorni scorsi ha pubblicato tra le sue storie Instagram e poi, nel giro di pochi minuti, ha subito cancellato.

COSA SI VEDEVA NELLA FOTO

Nella foto, scattata all’interno di un ambiente di montagna con le pareti in legno, andando a ingrandire si vede a un certo punto una foto centro una cornice, appoggiata su una mensola, dove si poteva riconoscere Tronchetti Provera. Casualmente la storia era stata pubblicata poco dopo che qualcuno, sui social, aveva ipotizzato che la famiglia che guida il gruppo Pirelli avesse messo il dictat sull’utilizzo, da parte della coppia, della loro casa di Saint Moritz dopo il pandemonio mediatico scatenato dalle rivelazioni di Fabrizio Corona. Sul profilo dell’esperta di gossip Deianira Marzano, qualcuno aveva ipotizzato che la pubblicazione della foto da parte di Chiara Ferragni fosse un modo per far vedere che invece sì, era proprio nella casa di famiglia del suo nuovo compagno.

I RAPPORTI NON PROPRIO SERENI CON LA FAMIGLIA DI LUI

La sparizione della foto alla velocità della luce, però, ha scatenato dubbi e interrogativi. E molti hanno pensato che sia stata fatta sparire dopo l’intervento della famiglia di lui. Ne ha parlato anche Gabriele Parpiglia, ribadendo che la famiglia Tronchetti Provera, e in particolare la madre di lui, non avrebbe preso così serenamente l’amore con Chiara Ferragni e in particolare non gradirebbero l’esposiozne mediativa dell’influencer.

LA FOTO FATTA SPARIRE

Ha detto Parpiglia durante il programma ‘100×100 Parpiglia’: “So che Cecilia Pirelli, ovvero la madre di Giovanni, è contraria a questa storia, tanto che avrebbe fatto togliere delle foto scattate da Chiara dai social: in una si vedeva una foto di famiglia, in un’altra una parte del letto della loro casa a St Moritz. Cecilia ha messo un veto sull’usufruire della loro casa in montagna e infatti questo weekend appena passato me li hanno segnalati da un’altra parte”. E ancora: “Loro (la famiglia Tronchetti Provera, ndr) sono sempre stati lontani dai riflettori, ma trovarsi in questa valanga, io credo che a prescindere dal cognome, è una cosa che ti fa malissimo”.

L’IPOTESI ALTERNATIVA

Ci potrebbero però essere ipotesi alternative alla cancellazione della foto ‘incriminata’ da parte di Chiara Ferragni. Una delle sue fan, infatti, sul profilo di Deianira Marzano aveva risposto a chi ironizzava sulla sparizione della foto che dietro questa mossa ci fosse il fatto che nell’immagine si vedeva in parte il viso di Leone. E questo sarebbe una violazione dell’accordo sottoscritto tra Ferragni e Fedez, dopo la separazione, che prevede il divieto di pubblicare immagini dei figli sui social in cui si veda il loro viso. Un tema, questo, che secondo Fabrizio Corona sarebbe mal tollerato da Chiara Ferragni: “Da un anno a Federico chiedi solo di poter mostrare i figli”, ha scritto l’ex re dei paparazzi nelle storie in cui rispondeva all’influencer dopo il patatrac della puntata di ‘Falsissimo’ dedicata a Fedez.

