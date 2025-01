Chiara Ferragni e il saluto ai bimbi che vanno da Fedez ai Caraibi: “Mi mancano già”

BOLOGNA – “I bimbi stanno andando dal papà per la prossima settimana e mi mancano già”: il primo pensiero di Chiara Ferragni, al risveglio in questo 1 gennaio 2025, è per i suoi bambini, Vittoria e Leone, che ha salutato dopo aver passato con loro tutte le feste. I due bambini, sei anni e mezzo lui e quasi quattro lei, hanno trascorso questo primo Natale con la famiglia separata (Fedez e Chiara Ferragni si sono separati dopo la rottura definitiva avvenuta in febbraio) insieme alla mamma, in montagna.

Sui social, questa mattina l’influencer posta una storia in cui è sdraiata abbracciata al labrador Paloma e in cui spiega di aver salutato i bimbi che sono partiti per raggiungere Fedez a Saint Barthelemy, l’isolotto nel mar dei Caraibi dove il rapper è approdato prima di Natale, scegliendo di trascorrere le festività a 8.000 chilometri dall’Italia.

