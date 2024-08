ROMA – Saltato il viaggio in Perù con Silvio Campara, come ha scritto più volte Gabriele Parpiglia, Chiara Ferragni si gode l’estate da single in location altrettanto da sogno. Dopo i giorni in Grecia con la famiglia, l’imprenditrice digitale è sbarcata in Corsica.

Ferragni, scrive Parpiglia, “ha cambiato itinerario e concluderà le vacanze di agosto dividendosi tra la Corsica, dove la raggiungerà sia Francesca che Valentina insieme con vari amici; per proseguire poi verso le Isole Baleari, precisamente a Ibiza, dove si riunirà con il suo gruppo storico di amiche”.

E tra gli amici di sempre c’è anche Filippo Fiora, con il quale posta due foto a confronto: una di quando avevano solamente 15 anni e una di oggi. “Migliori amici, 22 anni dopo”, scrive l’influencer.

La sorella Valentina, arrivata in Corsica, ha documentato le giornate al mare e ha pubblicato uno scatto con Chiara. Una dedica d’amore che dice: “Mi troverai sempre”. Insomma, Chiara si appoggia agli affetti di sempre per superare la nuova delusione sentimentale.

I PROGRAMMI DI CHIARA FERRAGNI

“Perché la Ferragni ha scelto la Corsica? Innanzitutto è attaccata alla Sardegna, dove facilmente, qualora avesse voglia, potrebbe vedere i suoi figli che si trovano a casa dell’ex marito Federico Leonardo Lucia in arte Fedez e poi perché per lei, questo è un momento di attesa e riflessione”, si legge sul report di Gabriele Parpiglia. “Ibiza invece- continua- sarà la chiusura di un lungo periodo di vacanze iniziato sette mesi fa, vacanze sesta sosta, che timbreranno forse il cartellino ‘closed’ tra l’Amnesia e il DC10, i locali più cool della Isla”.

L’articolo Chiara Ferragni e la foto ricordo dei suoi 15 anni: il confronto tra ieri e oggi con il migliore amico Filippo proviene da Agenzia Dire.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it