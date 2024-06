ROMA – I video di Chiara Ferragni su TikTok diventano sempre più frequenti. Tra le ultime pubblicazioni a catturare l’attenzione è un ‘pov’ – un punto di vista che racconta una situazione comune – sugli uomini. Il pensiero non può che andare all’ex Fedez, già tirato in ballo (seppur mai essendo citato) in altri post. Uno tra tutti lo scatto davanti a una statua di Napoleone, personaggio citato in una canzone da Marracash in riferimento proprio a Federico Lucia (‘Nano con la sindrome di Napoleone’).

Nel video su TikTok, Chiara inserisce una citazione cinematografica: “Poi all’improvviso ho smesso d’amarla, da un’ora all’altra. Alle otto di sera ero innamorato pazzo, alle nove e tre quarti non me ne importava più niente: era finita, ero guarito“. Tra i commenti c’è, però, chi critica l’influencer e le chiede di smettere con questo genere di video.

L’articolo Chiara Ferragni e la nuova frecciata a Fedez. Sui social il ‘pov’ sugli uomini e l’amore passato da un’ora all’altra proviene da Agenzia Dire.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it