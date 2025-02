Chiara Ferragni e la (presunta) diffida Corona per fermare la puntata su di lei. C’era un patto del silenzio?

BOLOGNA – Chiara Ferragni avrebbe diffidato l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona dal mandare in onda l’annunciata puntata di Falsissimo dedicata a Chiara Ferragni, quella che dovrebbe andare in onda il 10 febbraio (alla vigilia di Sanremo) e che dovrebbe raccontare i tradimenti di lei e nuovi retroscena del matrimonio ‘finto’ (secondo Corona) dei Ferragnez. E gli avrebbe chiesto un risarcimento di oltre un milione di euro per la presunta violazione (ripetuta) di un accordo di riservatezza sottoscritto più di un anno fa. Il condizionale è d’obbligo, dal momento che tutte le novità sono state annunciate esclusivamente per bocca di Fabrizio Corona, che ieri ha pubblicato quella che sembra la foto del documento ricevuto su Instagram.

IL PATTO DEL SILENZIO CHE DOVEVA DURARE 10 ANNI: SARÀ VERO?

Stando a questo documento, l’influencer Chiara Ferragni, attraverso l’avvocato Giuseppe Iannaccone, farebbe riferimento a un ‘patto’ di riservatezza, stabilito tra Chiara Ferragni e Fabrizio Corona, nella forma di una scrittura privata che sarebbe stata sottoscritta il 15 settembre 2023: doveva durare 10 anni ed evitare il diffondersi di pettegolezzi e commenti sulla vita privata di Ferragni e Fedez. Quel giorno, sarebbero le parole dell’avvocato, “Ella (Corona, ndr) si è espressamente impegnata ad astenersi per il termine di 10 anni dall’effettuare commenti, valutazioni, affermazioni, anche se riferite da terzi, di carattere offensivo, denigratorio, dileggiante” relativamente alla mia assistita (e al signor Federico Leonardo Lucia) nonchè “dal raccontare fatti personalissimi della loro vita privata”.

LE 11 VIOLAZIONI DA 100.000 EURO L’UNA

“Tale documentale inadempimento contrattuale determina l’applicazione, nei suoi confronti, della penale di cui all’articolo 5 della citata scrittura privata , penale quantificata nell’importo di euro 100.000 per ogni violazione. Considerate le almeno 11 violazioni di cui Ella si è resa fino a oggi responsabile, la invito a corrispondere alla signora Ferragni l’importo di 1.100.000 euro entro e non oltre sette giorni dal ricevimento della presente, fatto salvo il maggior danno”. Le violazioni di cui si lamenterebbe Ferragni non sono soltanto quelle della scorsa settimana con l’esplosione del ‘caso’ Angelica Montini (il ‘vero amore’ di Fedez secondo Corona) e i retroscena del matrimonio, ma anche precedenti esternazioni fatte durante i forma Gurulandia a partire dall’inizio del 2024.

CORONA: “NON ACCETTIAMO CENSURE NÈ SOLDI”

Oltre al risarcimento, il legale di Ferragni chiede la rimozione dei contenuti pubblicati e diffida dal volerne produrre altri. La puntata di ‘Falsissimo’ annunciata per il 10 febbraio, dunque, ma anche la pubblicazione del libro che Corona nei giorni scorsi ha annunciato in uscita a breve sempre sul matrimonio di Ferragni e Fedez. Corona, dal canto suo, risponde pubblicando un breve spezzone di video in cui si vede un veloce bacio tra Ferragni e Achille Lauro, che sarebbe stato protagonista di una relazione con l’influencer secondo le indiscrezioni di Corona della settimana scorsa. Questo il messaggio conclusivo di Corona: “Trattative non ne facciamo, censure non ne accettiamo. Ci vediamo lunedì 10 febbraio”. Per quel giorno, l’ex dei paparazzi ha annunciato la diffusione dell’episodio 5 di Falsissimo, che dovrebbe raccontare “il vero amore di Chiara Ferragni”, e svelare “che mogliettina” sia stata, i tradimenti, il “circolino” e i “suoi affari sporchi”.

