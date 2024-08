chiara-ferragni-e-silvio-campara:-l’influencer-era-amica-della-moglie-giulia.-poi-la-frase:-“lui-me-lo-prendo”

ROMA – Nuovi dettagli emergono sul flirt più chiacchierato dell’estate: quello tra Chiara Ferragni e Silvio Campara. A rivelarli è Gabriele Parpiglia, il quale parla di informazioni “che non possono essere smentite”. Dopo le foto a Forte dei Marmi pubblicate da Chi, così, il giornalista aggiunge carne al fuoco e racconta di una precedente amicizia tra Chiara e la moglie di Campara, Giulia Luchi.

L’AMICIZIA CON GIULIA LUCHI CAMPARA

“L’amore di Ferragni e Campara non nasce da una precedente amicizia tra i due. No. Le prime a conoscersi e ad avvicinarsi sono le due donne, ovvero, Giulia Luchi Campara, moglie di Silvio e madre dei loro figli di due e cinque anni e la famosa imprenditrice digitale”, spiega Parpiglia.

“Siamo a Forte dei Marmi e grazie a una cerchia di amici in comune- scrive ancora- le due donne si conoscono. Sin da subito Giulia tende una mano a Chiara, che come ben sappiamo, si trovava nel pieno del ‘Pandoro-gate’. Ma come la aiuta? Sia emotivamente, che cercando di metterle a disposizione un entourage che potesse risollevarla dal disastroso momento. Giulia le avrebbe permesso di rinascere legalmente, ma anche a livello di brand”.

“È doveroso ricordare che l’indagine relativa al ‘Pandoro-gate’- sottolinea Parpiglia- che vede la Ferragni indagata per truffa aggravata assieme a Fabio Maria Damato, continua ad andare avanti e secondo le nostre fonti, dovrebbe concludersi entro le prime due settimane di settembre”.

L’AMICIZIA CON GIULIA PASSA IN SECONDO PIANO

In questo contesto, “l’incontro a Forte dei Marmi però, improvvisamente ‘scivola’ via e l’amicizia tra Chiara e Giulia passa in secondo piano. Va precisato che Campara sta attraversando un periodo non facile. Proprio nelle scorse settimane avrebbe dovuto concludere una vendita milionaria del marchio “Golden Goose”, ma si è improvvisamente bloccata. Si è stoppato tutto: e questa situazione non ha potuto fare altro che creare tensione e pressione all’interno della famiglia Campara”.

Così “quando Silvio incontra Chiara, in lei vede una sorta di via di uscita dal suo momento no. Tutto succede velocemente e ci riferiamo al mese di giugno, periodo in cui tutto è nato. Insomma: mentre la Ferragni scriveva alla moglie Giulia, contemporaneamente messaggiava con Silvio“.

LA FRASE “LUI ME LO PRENDO”

Secondo quanto scrive Parpiglia, “il dramma esplode quando la Ferragni è a Capri e si lascia sfuggire una frase: ‘Lui me lo prendo’ e lo fa mostrando le foto che scambiava col neo-fidanzato, seduta a un tavolino”. E aggiunge che la frase è “detta però, dinanzi ad un orecchio che ha riportato tutto, per filo e per segno, alla moglie di Campara, che non ha esitato il confronto con la stessa Chiara (una telefonata durissima e una serie di messaggi, ndr); la quale però, non ha minimamente indietreggiato e ha confessato all’ex amica l’interesse per Silvio“.

“CHIARA SPECIFICA CHE NON VUOLE PASSARE PER UNA SFASCIA FAMIGLIE”

“Da quel momento si scatena il caos: iniziano con le dediche social ‘anonime’ della Ferragni utilizzando musiche di Cesare Cremonini e Jovanotti e timidamente si confida sia con la madre Marina di Guardo, (che conosce Silvio) che con le amiche, alle quali specifica che non vuol passare per una sfascia famiglie. Per questo motivo svela di aver messo le cose in chiaro con Silvio e lui ha fatto lo stesso con la sua famiglia: ‘Tutti sanno tutto, io non ho sbagliato’, dice la Ferragni”.

IL VIAGGIO IN PERÙ

Parpiglia racconta anche di un viaggio programmato da Ferragni e Campara, qualche giorno in Perù per vivere questo nuovo flirt lontano da occhi indiscreti. La partenza era prevista per il 15 agosto, ma pare che sia saltato tutto. “Campara e la moglie si staccano, ma non del tutto. Silvio ha ancora i vestiti nelle case che condivide con Giulia e i loro figli, la sbandata per Chiara è forte ma sorgono i primi dubbi. Ed ecco lo stop nel voler partire con Chiara in Perù“.

“Nel mentre- aggiunge Parpiglia- il trio si separa: Giulia è tra la Sardegna e Forte dei Marmi, dove arriverà il quindici di agosto. Silvio adesso è a Forte, ma andrà via. Chiara è in Grecia con la famiglia: un tris di cuori che ancora non conosce il suo futuro”.

Dal canto suo, “Giulia Campara non ha alcuna intenzione di disintegrare la sua famiglia. Nessuna. I due hanno superato dolori molto forti, ma di questo ne parleremo in un secondo momento. L’ex moglie, anzi, la moglie, pensa che per Silvio sia in un momento ‘no’ ma che non perderà quello che ha costruito. La Ferragni dal canto suo ha perso la testa e ci mette il cuore e crede in questa relazione“.

“Il quindici di agosto e il Perù sono dietro l’angolo. Se la partenza ci sarà, siamo sicuri che Giulia non perdonerà più il padre dei suoi figli: ‘O dentro o fuori!’”, conclude Parpiglia.

L'articolo Chiara Ferragni e Silvio Campara: l'influencer era amica della moglie Giulia. Poi la frase: "Lui me lo prendo" proviene da Agenzia Dire.

