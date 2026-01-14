mercoledì, 14 Gennaio , 26

Serie A, oggi Napoli-Parma – Diretta

(Adnkronos) - Torna in campo il Napoli. La...

Crans-Montana, “risarcimenti urgenti”: 10mila euro per ogni vittima

(Adnkronos) - Il Canton Vallese in Svizzera ha...

Roma, nasce ‘Zona 30’: limite 30 km orari in Ztl centro storico

(Adnkronos) - Limite di velocità a 30 km...

Trump fa il dito medio? Casa Bianca: “Risposta appropriata a contestatore”

(Adnkronos) - Donald Trump insulta e mostra il...
chiara-ferragni-e-stata-assolta-per-il-pandoro-gate
Chiara Ferragni è stata assolta per il Pandoro gate

Chiara Ferragni è stata assolta per il Pandoro gate

MondoChiara Ferragni è stata assolta per il Pandoro gate
Redazione-web
Di Redazione-web

ROMA – Assolta Chiara Ferragni dall’accusa di truffa aggravata per la vicenda del cosiddetto ‘Pandoro gate’ e della raccolta benefica che secondo il Codacons (che aveva fatto partire la denuncia e l’inchiesta) era stata ingannevole. La sentenza alla fine è arrivata e Chiara Ferragni faceva bene a essere fiduciosa, come aveva dichiarato alla fine dell’udienza di questa mattina, quando il giudice Ilio Mannucci Pacini si era ritirato in camera di consiglio per la decisione, dando appuntamento alle 15.30. L’influencer era imputata per truffa aggravata in relazione a presunti messaggi ingannevoli pubblicati sui social: secondo l’accusa, avrebbe promosso la vendita dei Pandori (ma anche delle uova Dolci preziosi, finite sotto inchiesta anche quelle in un momento successivo) lasciando intendere che parte del ricavato sarebbe andato a finanziare progetti di beneficenza, cosa che invece non era avvenuta in questi termini (c’era stata un’offerta in beneficienza, sì, ma non strettamente legata alle vendite). 

L’INFLUENCER COMMOSSA

“Siamo tutti commossi, ringrazio tutti, i miei avvocati e i miei follower”, sono state le prime parole a caldo di Chiara Ferragni dopo la sentenza. L’accusa aveva chiesto una condanna a un anno e otto mesi, la difesa aveva chiesto l’assoluzione. La campagna legata al ‘Pandoro Balocco Pink Christmas’ si è tenuta a Natale 2022, le ‘Uova di Pasqua Chiara Ferragni – sosteniamo i Bambini delle Fate’ furono fatte per la Pasqua 2021 e Pasqua 2022.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.