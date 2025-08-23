sabato, 23 Agosto , 25

Salerno, donna trovata morta in casa a Montecorvino Rovella: si cerca l’ex compagno

(Adnkronos) - Una donna 47enne è stata trovata...

Salvini-Macron, Lega: “Caso chiuso se capo Eliseo smentisce di voler inviare soldati europei in Ucraina”

(Adnkronos) - "Se Macron smentisce la volontà di...

Alcaraz, telecamere ‘spia’ a New York: la reazione furiosa di Carlos

(Adnkronos) - Carlos Alcaraz contro le telecamere 'spia'...

Rose Villain ricorda la mamma scomparsa: “Era impossibile non amarti”

(Adnkronos) - Rose Villain ricorda la mamma scomparsa....
chiara-ferragni-esce-allo-scoperto,-la-prima-foto-social-con-tronchetti-provera
Chiara Ferragni esce allo scoperto, la prima foto social con Tronchetti Provera

Chiara Ferragni esce allo scoperto, la prima foto social con Tronchetti Provera

DALL'ITALIA E DAL MONDOChiara Ferragni esce allo scoperto, la prima foto social con Tronchetti Provera
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Barca, mare, tramonto e due sorrisi che scaldano il cuore. È così che Chiara Ferragni esce allo scoperto e ufficializza la sua relazione con Giovanni Tronchetti Provera pubblicando sui social la prima foto di coppia.  

Si tratta del primo scatto insieme reso pubblico dall’imprenditrice digitale dopo aver archiviato il matrimonio con Fedez. La Ferragni, che fino a ora aveva mantenuto massimo riserbo sulla sua vita privata, è stata spesso paparazzata insieme all’imprenditore di casa Pirelli. Tuttavia lo scorso 20 maggio la relazione sembrava aver subito una battuta d’arresto, dopo che Tronchetti Provera era stato paparazzato da Chi a Portofino tra le braccia di Nicole Moellhausen, sua ex moglie e mamma dei suoi tre figli. 

 

A distanza di due mesi, però, sembra che tra i due sia tornata l’intesa. E che intensa. Secondo il magazine di Alfonso Signorini, la coppia è stata avvistata a Ibiza insieme ai rispettivi figli. Le immagini diffuse raccontano di un’intesa mai svanita del tutto e “parlano di un legame che non si è mai interrotto”, al punto che la coppia starebbe festeggiando il loro primo anniversario. Risale al 2024, infatti, quando il nome di Giovanni Tronchetti Provera cominciò a circolare per la prima volta accanto a quello dell’ex moglie di Fedez.  

 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.