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Chiara Ferragni: “Io ingrassata e invecchiata? Amo il mio corpo, sono fiera della persona che sono”
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Chiara Ferragni: “Io ingrassata e invecchiata? Amo il mio corpo, sono fiera della persona che sono”

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(Adnkronos) – C’è chi la ‘accusa’ di essere ingrassata e chi, invece, di essere invecchiata. Chiara Ferragni non ci sta e ha deciso di replicare con un video sfogo nel quale racconta di aver finalmente trovato un equilibrio con se stessa e di sentirsi felice. In vacanza a Ibiza con il fidanzato José Hernandez e i figli Leone e Vittoria, l’impreditrice digitale ha risposto ai commenti ricevuti sul suo aspetto fisico. 

“Non mi danno fastidio i commenti cattivi, perché mi trovo in un momento di pace e sono molto sicura di me. Ho lavorato tanto per raggiungere questa sicurezza”, ha detto Ferragni. I cambiamenti naturali del tempo ci sono, è ovvio, ma questo non la turba: “Sto invecchiando? Sì. Voglio diventare la migliore versione possibile, perché lavoro con il mio corpo e con il mio viso. Ma voglio anche abbracciare chi sono realmente: sono una donna di 39 anni, ho due figli, ho finalmente una relazione sana e sto lavorando tantissimo a nuovi progetti incredibili. Sono fiera della persona che sono”. 

Ferragni ha ricordato gli anni in cui era “molto” magra ma allo stesso tempo profondamente “insicura” del suo corpo: “Non ho mai avuto disturbi alimentari, ma ci sono stati periodi in cui ero ossessionata dal cibo e dal mangiare soltanto sano. In quei momenti ero molto triste e stavo attraversando situazioni difficili. Oggi amo il mio corpo”. 

 

 

Infine, un messaggio rivolto in particolare alle giovani donne: “Invecchiare è un privilegio. Ci sono persone che si ammalano. Io sono molto grata e fortunata”, ha continuato l’ex moglie di Fedez. “Sto imparando ad amare me stessa nella mia versione più naturale possibile. Questa è la mia pace e voglio proteggerla a tutti i costi”.  

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