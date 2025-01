Chiara Ferragni non è incinta: perchè l’influencer ha fatto una smentita ufficiale

BOLOGNA – Chiara Ferragni non aspetta un bambino. Non c’è nessuna gravidanza in corso e, almeno per ora, non diventerà mamma di un bambino con il nuovo compagno Giovanni Tronchetti Provera, con cui fa coppia fissa dalla fine dell’estate. Le voci si rincorrevano da più di un mese (a dicembre era arrivata, per prima, la ‘profezia’ di Fabrizio Corona) e negli ultimi tempi gli esperti di gossip avevano continuato a ripetere che l’influencer fosse pronta per allargare la famiglia. Si era poi diffusa anche la notizia dell’avvistamento alla clinica Mangiagalli di Milano, ai primi di gennaio, dove l’influencer si era fermata per circa un’ora. Ora, a smentire le voci sulla presunta gravidanza, ci ha pensato lei stessa. Che in una lettera inviata ieri a Dagospia ha scritto: “Caro Dago, so che ti arrivano voci. Lo dico a te per tutti: non sono incinta. Ciao, Chiara Ferragni”.

UN TENTATIVO DI FAR DIMENTICARE LO SCIVOLONE SULLE FOTO?

Perchè questa smentita? Dietro la presa di posizione dell’influencer (che solitamente non è mai intervenuta sulle tante chiacchiere fatte sul suo conto), potrebbe esserci una strategia: ovvero quelal di distogliere l’attenzione dall’ultima ‘magagna’ combinata, ovvero lo scivolone sulle foto condivise in un post carosello sul ‘terribile’ anno 2024 (“Fai che le guerre combattute in passato possano essere le tue vittorie di domani”, aveva scritto l’imprenditrice digitale), post in cui sono comparse immagini che ahimè, si è scoperto dopo, appartenevano ad altre influencer e non erano stati momenti vissuti in prima persona da Chiara Ferragni. Il clamore è stato notevole e sull’influencer si è scatenata un’ondata di commenti negativi. Del tenore: “Ora si mette pure a rubare le foto ad altri”. Ferragni è intervenuta sulla questione tentando la strada dell’ironia e scrivendo: “Con 17 post alle spalle avrei bisogno di fingermi qualcun altro?”. Ma le polemiche non si sono risolte.

I ‘DICTAT’ DEI TRONCHETTI PROVERA SULLA GESTIONE SOCIAL

La scelta di smentire la gravidanza, però, potrebbe essere stata anche richiesta o incoraggiata dalla famiglia di lui? Nei giorni scorsi, proprio a proposito dei rapporti tra l’influencer e la nuova famiglia, si sono diffuse notizie su alcuni ‘dictat’ che sarebbero arrivati, per Chiara Ferragni, da parte dei Tronchetti Provera, in relazione alla gestione dei social. Ovvero un paio di regole da rispettare per andare d’accordo: no a foto della coppia sui social (e infatti Chiara Ferragni fino a ora non ne ha pubblicata nessuna, mai, neanche sotto Natale quando i due hanno passato parecchi giorni di vacanza insieme a Saint Moritz) e nessuna dichiarazione o intervista sul loro rapporto. È quanto avrebbero chiesto l’imprenditore Marco Tronchetti Provera, ma ancor più la sua seconda moglie Cecilia Pirelli, madre di Giovanni, che sarebbe più sensibile alla questione.

UNA STORIA LONTANA DAI RIFLETTORI

Secondo “Chi”, l’influencer e Giovanni Tronchetti Provera, 29 anni ed erede del colosso Pirelli, da quando stanno insieme si sarebbero accordati per limitare la loro esposizione pubblica di coppia. Insomma, una storia da vivere lontano dai riflettori. E le indiscrezioni dicono che questo dipenda da una mal sopportazione, da parte della famiglia di lui, per la vita privata messa in pubblico costantemente come Chiara Ferragni fa da ormai molti anni a questa parte. Di foto insieme, per ora, ne sono uscite veramente poche, e tutte opera di ‘paparazzi’. Una foto insieme al lago di Como un pomeriggio di ottobre, qualche immagine al ristorante durante una cena in gruppo, le foto di un giro col cane di qualche sera fa. E poi, unica foto insieme dove entrambi sono in posa e sorridono, è stata quella condivisa nei giorni scorsi dalla compagna di Max Pezzali, Debora Pelamatti, nel backstage del concerto del cantante a Milano, dove Ferragni e Tronchetti Provera sono stati insieme (ma lei, nelle storie e immagini condivise sui propri social, non ha mai menzionato l’imprenditore nè mostrato immagini di lui).

DA QUANTO STANNO INSIEME

La storia tra Chiara Ferragni e il manager Pirelli avrebbe preso il via a Ibiza, ad agosto. I due si erano già visti alla scuola dei figli, che è la stessa per i figli di entrambi (tre lui, due lei), e si sono avvicinati anche alla luce del fatto che entrambi escono da separazioni importanti. Lui dalla moglie Nicole Moellhausen, imprenditrice, lei da Fedez, rapper. Gli esperti di gossip concordano sul fatto che la storia andrebbe a gonfie vele e i due sarebbero molto felici insieme. Sarebbero anche pronti a convivere, è stato scritto. Così come era stato scritto che fossero intenzionati ad allargare presto la famiglia. Ma forse no.

