Chiara Ferragni non è più il volto della Pantene: al suo posto una modella israeliana

ROMA – Anche Pantene ‘scarica’ Chiara Ferragni. Contratto scaduto per l’influencer digitale da milioni di follower e il noto marchio di prodotti per capelli che non le rinnova l’accordo. E oltre il danno, forse, anche la beffa: a sostituire Ferragni è stata presa una modella israeliana, tale Havi Mond. L’indossatrice che ha 40 anni, ha collaborato per anni con brand prestigiosi come Calvin Klein, Ralph Lauren, Chanel e Yves Saint Laurent e somiglia molto all’influencer nostrana. Particolare che non è sfuggito agli utenti dei social che parlano di una testimonial “meno problematica” di Ferragni.

Pantene, infatti, non è il primo marchio che si smarca dall’imprenditrice milanese. Dopo il Pandoro-gate che l’ha travolta ecco altri brand che l’hanno abbandonata: Safilo, Coca Cola, Pigna. E non da ultimo la decisione del Tribunale di Torino che ha detto che il caso del pandoro Balocco è stato effettivamente un raggiro dei consumatori, perché le frasi che accompagnavano la campagna pubblicitaria e il prezzo di due volte superiore al pandoro normale potevano indurre i consumatori a credere di fare direttamente beneficenza acquistandolo.

Chiara Ferragni, intanto, è volata in California con le sue amiche. Nella didascalia che accompagna le foto che pubblica sui social ha scritto ‘Dove tutto è cominciato’, un riferimento agli inizi della sua carriera come fashion influencer con il blog ‘The Blond Salad’, nato proprio a Los Angeles e che l’ha resa famosa in tutto il mondo. Starà cercando un nuovo inizio?

