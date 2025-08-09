sabato, 9 Agosto , 25
chiara-ferragni-parla-di-leone-e-vittoria-ai-follower-e-ammette:-“vorrei-poteste-vederli”
Chiara Ferragni parla di Leone e Vittoria ai follower e ammette: “Vorrei poteste vederli”

Chiara Ferragni parla di Leone e Vittoria ai follower e ammette: “Vorrei poteste vederli”

DALL'ITALIA E DAL MONDOChiara Ferragni parla di Leone e Vittoria ai follower e ammette: "Vorrei poteste vederli"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Da quando l’amore con Fedez è finito, Chiara Ferragni non mostra più i suoi figli Leone e Vittoria online eppure sembra che a volte le manchi farlo. “Vorrei poteste vederli”, ha detto oggi ai suoi follower. Se fino a marzo 2024 i due genitori pubblicavano quotidianamente contenuti social insieme ai piccoli, nel momento in cui la loro relazione è finita hanno iniziato a coprire i volti dei bambini nei video e nelle foto e poi – pian piano – a rinunciare quasi del tutto ai contenuti insieme a loro. 

Al momento l’imprenditrice digitale sta trascorrendo due settimane a Ibiza insieme ai due bimbi e ha raccontato ai suoi follower che si sta godendo questa vacanza ‘lenta’ fatta di passeggiate, bagni al mare, capelli al naturale e “cose da mamma”. “Amo passare il tempo con i miei figli”, ha detto. “Vorrei poteste vederli, sono così grandi. Ora hanno 7 e 4 anni e fanno tutto insieme a me. Andiamo a cena fuori insieme tutte le sere, con i miei amici e altri bambini. È bellissimo”. 

Solo lo scorso luglio è diventato ufficiale il divorzio dei ‘Ferragnez’, ma la scelta di proteggere la privacy di Leone e Vittoria era arrivata già al momento della separazione tra il rapper e l’influencer. 

 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.