Chiara Ferragni si fa male in montagna: cosa è successo

BOLOGNA – Fine d’anno con piccolo incidente per Chiara Ferragni. L’influencer, in montagna con i bambini in Svizzera, a poche ore dalla mezzanotte ha postato un video raccontando un piccolo incidente che le è successo: si è rotta il, dice, il mignolo del piede destro. E lo mostra anche in favore di telecamera, seduta sul letto del suo albergo. La scritta che accompagna la storia è “Per finire in bellezza il 2024”. Chiara Ferragni nel breve video dice: “Chi è che si è rotta i mignolino del piede destro quando devi ancora sciare e fare mille attività nei prossimi giorni? Io”.

In nottata, poi, l’influencer posta un video con i fuochi d’artificio della mezzanotte e la scritta “Make a wish, Happy 2025”.

