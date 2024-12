Chiara Ferragni sulla neve coi bambini, Fedez ai Caraibi: il primo Natale separato dei Ferragnez

BOLOGNA – Un anno fa, a Natale, Chiara Ferragni e Federico Lucia (in arte Fedez) erano ancora una famiglia e hanno passato il 25 dicembre tutti insieme, nella nuova casa super attico di City Life dove si erano trasferiti da poco più di un mese. La rottura è arrivata a febbraio, con Fedez che se n’è andato di casa e a cascata tutte le successive vicende, tra frecciate e trattative legali, che hanno portato all’accordo per il divorzio (e per la custodia congiunta dei bambini Leone e Vittoria) firmato nel mese di novembre. Questo Natale sarà dunque il primo che la coppia, insieme dal 2016, trascorrerà separato.

In questi giorni, le foto postate sui social raccontano questo: Chiara Ferragni (che ormai è uscita allo scoperto con il nuovo compagno Giovanni Tronchetti Provera) è in montagna, sull’Alpe di Siusi, insieme alla famiglia e ai due bambini avuti con Fedez, Leone (sei anni e mezzo) e Vittoria (quasi quattro). Fedez, invece, dopo essersi immortalato come il Grinch (con tutti gli addobbi natalizi a tema), è partito per una vacanza lontanissima dall’Italia, ai Caraibi. Dall’Italia la separano 8.000 chilometri. Il rapper è atterrato infatti nell’isola di Saint Barthelemy in compagnia dell’amico Riccardo Volpato. Qui il rapper sta facendo sedute di boxe tra mare cristallino, piscine e palme. Intanto, la piccola Vittoria sta prendendo le prime lezioni di sci (con tuta da sci leopardata come quella della mamma) e Chiara si gode gli abbracci di mamma e sorella tra le neve e il caldo legno della chalet in cui alloggiano.

