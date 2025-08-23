chiara-ferragni-ufficializza-la-storia-con-giovanni-tronchetti-provera:-su-instragram-la-prima-foto-di-coppia

ROMA – Una foto scioglie ogni dubbio. Chiara Ferragni ufficializza la storia con Giovanni Tronchetti Provera pubblicando la prima foto di coppia con l’imprenditore. Abbracciati e sorridenti al tramonto durante la vacanza a Ibiza dove si stanno rilassando in questi giorni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Nessun commento, solo l’emoji di stelle scintillanti a sottolineare la felicità ritrovata – o mai sparita – dopo un presunto periodo di separazione. La coppia, infatti, nei mesi scorsi, sembrava essersi allontanata. A suggerire e incrementare il gossip su un ipotetico addio erano arrivate le foto di Tronchetti Provera immortalato durante un weekend con l’ex moglie, Nicole Moellhausen. A inizio agosto, è stato Fedez a ufficializzare la sua nuova relazione con Giulia Honegger. Anche il rapper ha scelto Instagram per pubblicare gli scatti insieme alla stilista milanese per confermare le voci di corridoio che erano circolate sui giornali di gossip.

