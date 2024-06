ROMA – Sembra che sia giunta l’ora di scrivere definitivamente la parola ‘fine’ al matrimonio tra Chiara Ferragni e Fedez. Stando a quanto riportato da Dillinger News, il sito web di Fabrizio Corona, sembra il team di legali – guidato da Daniela Missaglia – che segue l’imprenditrice digitale avrebbe depositato in tribunale i primi documenti per procedere alla causa di divorzio. Inoltre, Ferragni avrebbe chiesto a Fedez circa 40mila euro al mese di alimenti per i loro figli Leone e Vittoria. Per la causa Fedez avrebbe ingaggiato Alessandro Simeone, lo stesso avvocato scelto da Ilary Blasi per la causa di separazione da Francesco Totti. Al momento nessuna conferma ufficiale da parte di Chiara e Fedez

L'articolo Chiara Ferragni verso il divorzio: ha chiesto 40mila euro al mese di alimenti proviene da Agenzia Dire.

