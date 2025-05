Chiara Giallonardo è incinta: “Sarò mamma a 46 anni”

ROMA – “Ormai non si può più nascondere, sono entrata nel settimo mese”. Così la conduttrice Chiara Giallonardo nello studio de ‘La Volta Buona’ come ospite di Caterina Balivo annuncia la sua gravidanza. “Nascerà ad agosto e finirò il tempo proprio il giorno del mio compleanno quando compirò 46 anni- sottolinea- è una bambina e c’è un’emozione pazzesca”.

Com’è diventare mamma a 46 anni? Le chiedono e la speaker radiofonica ed ex conduttrice di ‘Linea Verde’ ha raccontato che la ricerca di un figlio “non è stata facile, ci provavamo da un po’, quando si rimane scottati emerge la paura”, e la gravidanza “é stato un miracolo tanto atteso nel mio caso, la vita spesso ti porta a non avere subito il momento esatto per diventare genitore. Per dieci anni sono stata in giro per il mondo per ‘Linea Verde’ e non era il momento giusto per un figlio. Poi bisogna anche trovare la persona giusta e ora l’ho trovata” Carlo, che ha 53 anni. Ora, continua Giallonardo “manca solo il nome, eravamo pronti sul maschio, lo avrei chiamato come il mio papà, Romeo, ci stiamo pensando ancora. C’è un ballottaggio”.

E confessa: “Ultimamente i miei momenti preferiti sono quelli di relax, mi tocco la pancia, sento la bimba che si muove, è un dono meraviglioso che ti fa la vita. Forse mi mancherà la pancia, è un miracolo”.

