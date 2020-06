AGI – Durante il lockdown, Chiara Cividini, 41 anni, una laurea in Legge e un passato da impiegata, sceglieva dove aprire il suo negozio, che poi è il sogno di una vita, mentre tutto intorno, familiari compresi, le chiedevano se fosse matta. “Anche l’agente immobiliare – racconta all’AGI – non mi prendeva sul serio. Invece ero proprio convinta. Vado oo non vado?, mi chiedevo. Ora o mai più, mi sono detta. Poco prima dell’arrivo del coronavirus avevo deciso di affittare un laboratorio di sartoria per abiti su misura, da sposa e da cerimonia, mettendo a frutto un talento che ho sin da piccola,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Chiara ha realizzato il sogno di una vita durante il lockdown nella zona più colpita dal coronavirus proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento