Chiara Nasti e Mattia Zaccagni denunciano la colf: “Ci ha derubato”

ROMA – L’influencer Chiara Nasti e suo marito, il calciatore della Lazio, Mattia Zaccagni hanno licenziato e denunciato la loro collaboratrice domestica accusandola di aver rubato gioielli e vestiti firmati. Poco prima e poco dopo il suo allontanamento si erano verificati nella loro villa due maxi-furti.

Secondo quanto riporta Repubblica, quando la coppia usciva a cena la loro lussuosa villa di Roma, si trasformava nel set fotografico della colf. “La donna, infatti, approfittava dell’assenza della coppia per indossare i loro capi firmati e scattarsi foto da ‘influencer’, che poi pubblicava su Instagram e Facebook in cerca di like. Non solo: sui social condivideva anche immagini dei gioielli dei due, tra cui un prezioso anello con rubino, misteriosamente scomparso insieme a molti altri capi delle maison più esclusive”.

Quando i due hanno scoperto tutto hanno licenziato la collaboratrice domestica. “Ma poco prima e poco dopo il suo allontanamento si sono verificati due maxi-furti nella casa del calciatore della Lazio e della fashion blogger- si legge ancora- I sospetti sono subito ricaduti sulla colf. Ma non è stato solo questo a spingere la coppia a denunciarla: la donna, di origini sudamericane, aveva infatti anche un secondo lavoro, gestiva un negozio di abbigliamento di seconda mano. Da qui il sospetto che potesse rivendere i vestiti sottratti”.

“Riteniamo possa essere implicata nel furto di luglio o che ci abbia derubato successivamente”, ha dichiarato la coppia.

La procura “ha avviato un’indagine (ancora in corso) e ha disposto perquisizioni, sia nell’appartamento della cameriera alla periferia di Roma, sia nel suo negozio. Tuttavia, né i preziosi né i capi di lusso sono stati trovati”.

(Foto da Instagram)

