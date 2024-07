Chiara Nasti torna a casa “come una diva” dopo la nascita di Dea, c’è chi la odia e chi la ama

BOLOGNA – “Finalmente a casa, che sogno che sto vivendo“: ritorno a casa dopo la nascita della secondogenita, Dea, per la blogger Chiara Nasti, moglie del calciatore Matteo Zaccagni. La 26enne, già mamma di Thiago (che compirà due anni a novembre), ha partorito tre giorni fa con parto cesareo Dea, la nuova arrivata in famiglia. Oggi il rientro a casa, con la carrozzina (rigorosamente tutta rosa) e il piccolo Thiago in braccio. La blogger appare in formissima, nonostante il parto e i giorni di ospedale, ed è immortalata mentre entra in casa sorridente, con un abitino cortissimo e alti tacchi rosa (alquanto vistosi).

“TUTTO FINTO E COSTRUITO”

Tra i commenti al video del rientro a casa (dove Nasti ha trovato ad aspettarla un imponente set di benvenuto con dolcetti e palloncini e un gigantesco fioccone rosa) ci sono tante frasi antipatiche (e rosicone), oltre a tanto scetticismo per la forma smagliante della blogger nonostante le poche ore trascorse dal parto cesareo. Qualcuno fa notare che “non si può essere così figa dopo un cesareo“, qualcuna invita a dire la verità a chi sta per partorire (che non è questa). Ma c’è anche chi difende la blogger, facendo notare che ha 26 anni e l’età conta. Oppure il fatto che “non sta allattando”. C’è poi chi la difende tout court: “Iconica“. Serpeggiano poi dubbi e interrogativi: “Coi punti del cesareo come fa a tenere il bambino in braccio??”. E ancora lamentazioni: “Noi donne normali dopo il cesareo non usciamo dall’ospedale con i capelli perfetti tacchi e borsetta…. è tutto così finto e costruito“. Oppure: “Il tempo di fare il video per far sembrare che è in forma e poi dieci infermiere dieci badanti e dieci babysitter. Pagliacciata“.

“ICONICA, UNA DIVA”

La maggior parte dei commentatori, però, è pronta a scommettere che si tratti di un video volutamente “sfacciato”, contro chi le vuole male e ha sempre pronto il giudizio. E in tanti la sostengono. Infatti scrivono: “È chiaro che è un video sfottò per chi la sta giudicando”, e faccette che ridono. E ancora: “Non mi sei particolarmente simpatica! Però questo video lo adoro!!!! Uno schiaffo morale per tutte! è la dimostrazione che anche dopo un cesareo, se si vuole, ci si rimette subito in sesto!“. Un’altra fan scrive: “La amo, dopo un cesareo sfila con un tacco 12 rosa un bimbo in braccio e un carrozzino come se niente fosse… una diva, adoro. Chiara Nasti sei top auguri”. Infine: “Può piacere o no, ma lei che esce dall’ospedale dopo un parto cesareo con tacchi vestitino e piega intatta è semplicemente iconica”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it