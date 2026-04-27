chiara-petrolini,-narcisista-maligna-o-affetta-dal-‘denial-of-pregnancy’?-cosa-dicono-le-foto-prima-e-dopo-il-parto

ROMA – Chiara sorride davanti a una torta con le candeline, in pantaloncini shorts e camicetta. Chiara con le amiche, in top e gonnellina, mentre passeggia in un locale. Le immagini di Chiara Petrolini pochi giorni prima e poche ore dopo quello che è stato il suo secondo parto, avvenuto il 7 agosto 2024, sono state praticamente “vivisezionate” prima, durante e subito dopo il processo che l’ha condannata a 24 anni e tre mesi per l’omicidio di uno dei suoi figli, appena venuto alla luce.

La 22enne di Traversetolo la cui immagine di ragazza e studentessa modella è crollata dopo la scoperta di due corpicini sepolti nel giardino di casa sua, appare così decisamente ‘in forma’, come se in mezzo a quei due momenti, non ci sia stato un travaglio, un parto affrontato in completa solitudine, nella cantinetta di casa sua, la sepoltura di un neonato a mani nude, nel proprio giardino. Niente pancia, evidentemente nessun dolore o conseguenza fisica che sarebbe ipotizzabile poche ore dopo una gravidanza.

IL DISTURBO DI “DENIAL OF PREGNANCY”, DI COSA SI TRATTA

Questo perché Chiara Petrolini soffrirebbe di un disturbo chiamato “denial of pregnancy”, ovvero “negazione di una gravidanza”, un fenomeno praticamente sconosciuto in società. Il termine intende “l’inconsapevolezza di essere incinta” e va distinta dalla gravidanza nascosta, ossia quando una donna è consapevole di essere incinta, ma non lo rivela a nessuno, non sottoponendosi a cure prenatali. E con la denial of pregnancy anche il corpo “non risponde ai segnali classici”. Questa è la tesi portata in Aula da Alessandra Bramante, psicoterapeuta, criminologa clinica e studiosa di questo fenomeni e – soprattutto- consulente della Difesa di Chiara Petrolini.

Bramante vanta una lunga esperienza, il ruolo di presidente della Società italiana per la salute mentale perinatale e in curriculum spicca quello di consulente del collegio di perizia di Alessia Pifferi, condannata per aver lasciato morire di stenti la figlia di un anno e mezzo.

“L’EFFETTO SILHOUETTE”

Intervistata dal Corriere della Sera spiega che proprio la pancia piatta di Chiara Petrolini nel giorno del suo 21esimo compleanno, quindi 12 giorni prima del parto, è un sintomo della “gravidanza non percepita”. “È l’effetto silhouette sottile della patologia. Il feto si dispone in posizione verticale anziché orizzontale. È come se non sentisse la connessione con la madre”. Alla 24enne di Traversetolo sarebbe successo due volte: nella prima gravidanza, nel maggio del 2023, “la negazione è stata assoluta”, sostiene Bramante e ciò confermerebbe la versione dell’assistita: “Quando ha partorito ha pensato di dover andare in bagno e si è trovata un bambino fra le mani, morto. Ha tagliato il cordone ombelicale e lo ha seppellito”. La seconda è stata leggermente diversa: l’esperta parla di “una negazione affettiva, con dei momenti di consapevolezza” che è stata completa solo durante il travaglio. Ma poi secondo il racconto dato da lei, sarebbe svenuta poco dopo il parto, e una volta ripresa, avrebbe ritrovato il neonato senza vita.

“CHIARA HA PIANTO DAVANTI ALLE TOMBE DEI FIGLI”

La condizione psicologica della negazione di gravidanza spiegherebbe così le due gravidanze portate a termine senza che nessuno se ne accorgesse, né i genitori, né il fidanzato, anche per l’assenza di una pancia visibile. E spiegherebbe, secondo la consulente di parte, che “Chiara in realtà non avrebbe mai ucciso il neonato e neppure l’altro se fosse stato vivo”. E anzi, proprio per i due figli avrebbe sofferto: “Io l’ho vista piangere molto, al cimitero, davanti alle tombe dei suoi figli”, ha raccontato Bramante.

LA SENTENZA: NESSUNA MALATTIA MENTALE

Una tesi che evidentemente non ha convinto per niente i giudici, la cui sentenza ha sposato piuttosto le perizie della Procura: nessuna malattia mentale, nessun disturbo e piena capacità di intendere e di volere”. La condanna per altro parla di “omicidio premeditato”.

LA CRIMINOLOGA BRUZZONE: “SENTENZA CHE LASCIA L’AMARO IN BOCCA”

Sulla stessa linea d’onda il pensiero di un’altra nota psicologa forense e criminologa, Roberta Bruzzone. Dai suoi profili social, l’esperta non ha mancato di commentare la sentenza emessa venerdì scorso definendola giusta dal punto di visto giudiziario, ma incompleta sotto il profilo criminologico-comportamentale. “Se si guarda alla struttura complessiva della vicenda, alla sua ripetizione, alla sua progressione, alla sua inquietante coerenza comportamentale, quella pena appare comunque sottodimensionata rispetto alla gravità sostanziale dei fatti”, scrive Bruzzone riferendosi alla condanna a 24 anni e 3 mesi per Chiara Petrolini. La sentenza “lascia l’amaro in bocca” perché in sostanza per Bruzzone “il primo episodio non può essere separato dal secondo, fino al punto da perdere forza dimostrativa dentro una sequenza così coerente, così grave, così disturbante”.

CHIARA PETROLINI CASO ESEMPLARE DEL “NARCISISTA COVERT”

Per la criminologa è gravissima infatti quella che definisce “una normalità fredda” con cui la ragazza di Traversetolo è riuscita ad “attraversare una gravidanza nel silenzio, partorire in solitudine, non attivare alcuna richiesta di aiuto realmente efficace, gestire il corpo del neonato, occultarlo”. Al caso di Chiara Petrolini, Bruzzone ha dedicato due puntate di “Nella mente di Narciso”, format in cui affronta e analizza i casi crime esemplari di quello che è il “narcisismo maligno”. E nel corso della trasmissione inserisce il profilo di Chiara Petrolini nella matrice nel narcisista covert, ovvero “nascosto”. “All’apparenza era una brava ragazza, premurosa, disponibile, che ama i bambini, ma era solo una maschera sotto cui si cela altro- spiega l’esperta- ovvero la tendenza compulsiva alla menzogna, gli atti violenti estremi del parto e del seppellire i neonati in giardino, la deumanizzazione dell’altro, perché quei bambini erano solo oggetti da cui disfarsi prima possibile. E ancora: “Svalutazione costante del prossimo, Chiara è convinta d poter ingannare tutti senza essere scoperta, poi nel suo profilo rientra la manipolazione sistematica delle persone vicine, come i genitori, il fidanzato, infine la totale assenza di empatia, verso i neonati e chi gli è stato accanto”.

(photo credit: La Gazzetta di Parma e screenshot di un video di Mattino 5)

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