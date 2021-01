Chiara Saraceno, con la Dad rischiamo di perdere una generazione 

AGI – Con la didattica a distanza si rischia di perdere una generazione. Ad affermarlo è la sociologa Chiara Saraceno che, intervistata dall’AGI, spiega: “Non bisogna dare nessuno per perso, ma ci sono i ragazzi in difficoltà che già prima rischiavano di perdersi. Stanno aumentando le disuguaglianze e si assiste ad un abbandono silenzioso da parte di alcuni studenti”.

La scuola in presenza è importante anche per i più grandi

Per Chiara Saraceno le disparità sociali esistevano già, ma “quando anche la scuola è fatta in condizioni di disuguaglianza, allora diventa una voragine”. “La didattica in presenza – spiega la sociologa – è importante anche per i più grandi,

