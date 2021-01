Umberto Chiariello ha parlato ai microfoni di Canale21 nel suo consueto editoriale della domenica sera: “Fino al minuto 81 il Napoli ha visto le streghe. Anche stasera c’è un suo riferimento a me (parla di Gattuso) visto che ha tirato fuori la storia della pescheria. E’ permaloso, non gli sono bastate le mie scuse per quando parlai del suo tesserino da allenatore. Io valuto il Napoli per quello che esprime in campo e non sono contento.

Chiariello: “Giuntoli a rischio”

Siamo passati dalla grande bellezza alla grande bruttezza anche se con la prima non abbiamo mai vinto. Il Napoli si ama a prescindere, gli allenatori passano… sono dei professionisti. Noi restiamo qui e soffriamo perché non vinciamo. Adesso c’è un febbraio terribile, ma partita era la più semplice del gruppone. Ora si gioca contro un Genoa rinato. Poi tre partite contro l’Atalanta per andare successivamente al doppio confronto con il Granada e, infine, con la Juventus al Maradona”.

RESTA SEMPRE AGGIORNATO

“De Laurentiis non ha mai pensato di cambiare allenatore perché non c’è tempo di allenarsi. Ha preteso le dimissioni? Sono sciocchezze. Solo io ho chiesto le dimissioni dell’allenatore. Gattuso ha dichiarato che non si dimetterà perché sono diverse le condizioni. Alcuni dicono che sta firmando, ma quale firma! Il contratto preparato, ma è finito nel cassetto. Sei deluso? Al massimo è Aurelio De Laurentiis che deve essere deluso. Rimango allibito.

IL PROFILO DI CRISTIANO GIUNTOLI

La chiosa è su Giuntoli: “De Laurentiis non ha più un rapporto con lui, non vuole fargli riprogettare la squadra. Se Gattuso non è in discussione, nel tweet del presidente non c’era il nome di Giuntoli. De Laurentiis ritiene che il diesse gli abbia fatto buttare troppi soldi”

The post Chiariello a Gattuso: “Sei deluso? Al massimo è ADL che deve esserlo! Su Giuntoli vi dico…” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento