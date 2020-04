Chiariello: “ADL tra poco esploderà ma ancora non si sa verso chi”

Di ipotesi in questo periodo ne escono quasi ogni giorno. In Lega ormai si naviga nella totale insicurezza, tanto che si sono venuti a creare due schieramenti. Da una parte ci sono coloro che vorrebbero concludere il campionato, cui massimo esponente è Claudio Lotito e dall’altra ci sono i presidenti che optano per l’annullamento del campionato. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis sembrerebbe comandare lo schieramento di chi vuole far finire la stagione in tempi brevi. Durante il suo EditoNapoli, Umberto Chiariello, ha parlato proprio del presidente del Napoli.

Chiariello: “A breve ADL esploderà, tra giorni scopriremo verso chi”

“Il Napoli non parla, non si muove, non si sa nulla – dice Chiariello – Delle multe non si sa nulla, nomi di mercato a gogo, ma nulla di concreto. Intanto De Laurentiis il falco che guida lo schieramento di chi vuole far finire la stagione in tempi brevi, sta andando a dama. E’ un De Laurentiis in versione sommergibile, sotto traccia che tra poco esploderà le sue bordate. Chi colpiranno? Tra pochi giorni lo sapremo”.

