Chiariello: “Con Osimhen, Mertens e Petagna il Napoli è secondo solo all’Inter”

Nel corso di Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello ha parlato dell’attacco del Napoli, che ora con l’acquisto di Osimhen e Petagna si dimostra completo e molto vario a livello di caratteristiche tecniche. Secondo il noto giornalista, con questo pacchetto offensivo il Napoli è secondo solo ai nerazzurri dell’Inter, arrivati quest’anno al secondo posto a solo un punto dalla Juventus di Sarri. La coppia Lautaro-Lukaku sarebbe dunque agli occhi del giornalista più coesa e meglio distribuita del trio offensivo napoletano, che però resta di altissimo livello.

Le parole di Chiariello

“C’è Mertens che è un giocatore di livello internazionale, Osimhen pagato tantissimo che non è solo un prospetto importantissimo ma è già pronto. Poi c’è anche Petagna, il quale è un’ottima terza punta: a questo proposito ditemi chi ha una terza punta che sia forte come lui. Solo l’Inter vedo superiore in attacco con la coppia Lukaku-Lautaro, che è tra le più forti in Europa. Il Napoli ha speso oltre 100mln: Osimhen almeno 50 è costato, così come il rinnovo di Mertens è costato tanto, e infine Petagna 16mln oltre al contratto. In Italia nessuno ha speso di più ed il Napoli ha rilanciato la sfida per la qualificazione in Champions, almeno”.

