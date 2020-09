Chiariello: “Con questo Koulibaly e un mediano, il Napoli può lottare per lo scudetto”

Umberto Chiariello, con il suo EditoNuovo ha commentato la tematica del giorno, vale a dire In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto, con il suo EditoNuovo ha commentato la tematica del giorno, vale a dire l’esame d’italiano di Luís Suárez , risultato praticamente una truffa: “Non ci sto. Non è possibile che accada una faccenda del genere sotto gli occhi di tutti, approfittando della buona fede delle persone che vengono meno al loro dovere. Un professore, tifoso della Juventus, fa passare un esame ad un giocatore che guadagna 10 milioni. Non posso pensare che la Juve sia innocente in questa situazione. Se è vero quanto detto dalla Gazzetta, tre giorni fa, che la Juventus ha organizzato l’esame a Suarez, c’è un corto circuito, qualcosa che non funziona”.

Chiariello sui numeri del Napoli

“I numeri, in astratto, possono sembrare gratuiti, ma determinano le persone da schierare. Giocando con il 4-3-3 mi avanza uno tra Osimhen, Mertens, Politano e Lozano. Giocando con il 4-2-3-1 giocano tutti e 4, ma devo sacrificare un centrocampista. Il Napoli deve vendere o no Koulibaly? Con Koulibaly mentalizzato come Parma e con un mediano, il Napoli può lottare per lo scudetto.”

