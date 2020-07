Chiariello: “Conte si starà mangiando le mani, la Juventus non è più quella cannibale che conoscevamo”

Il campionato sta per concludersi e Umberto Chiariello dice la sua su questo finale di stagione. Una lotta scudetto che sembra essersi riaperta con l’Inter che, questa sera, potrebbe portarsi a tre punti dalla Juventus. Secondo il giornalista sportivo, tutto è possibile visto il livello delle ultime uscite dei piemontesi, ma anche la squadra di Antonio Conte avrebbe qualcosa da rimproverarsi per le tante occasioni recentemente sprecate.

Chiariello critico nei confronti di Antonio Conte

Umberto Chiariello, ai microfoni di Radio Punto Nuovo, dice la sua sulla lotta scudetto: “Guardando alle inseguitrici della Juventus, viene da sorridere. L’Inter, senza scontri diretti, potrebbe essere alla pari con la squadra di Sarri. Invece, molto probabilmente, ha buttato via il campionato. Lukaku e compagni possono arrivare secondi ma anche quarti. Certo è che il secondo posto, ad un soffio dai piemontesi, cambierebbe radicalmente il giudizio. Il tecnico salentino si starà mangiando le mani, lui lo sa bene che questa Juventus non è quella cannibale di qualche tempo fa. Poteva essere messa in estrema difficoltà se tallonata. Gente come Conte e Ancelotti godono di troppa buona stampa: sono sicuramente bravi, ma anche troppo osannati”.

