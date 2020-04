Chiariello: “Contento che Insigne si sia liberato di Raiola. Spero resti anche Mertens, è folle che si lascino passare i giorni”

Umberto Chiariello, si è espresso riguardo al possibile rinnovo a vita di Lorenzo Insigne e quello molto probabile di Dries Mertens. La situazione Coronavirus sembra aver congelato la questione, e Chiariello si è detto fortemente sorpreso per questo. Il rinnovo sembrava ormai ad un passo, e sarebbe un peccato rovinare il lavoro fatto per venire incontro alle richieste del belga. Mertens è il giocatore che ha segnato di più nella storia del Napoli ed ha un legame unico con l’ambiente e con la squadra.

Le parole di Chiariello

“Il fatto che Insigne si sia finalmente liberato di Raiola la ritengo un’enorme fortuna. Per me Raiola è un abbraccio mortale. Ti fa immaginare guadagni, sicuramente arricchisce ma rovina anche molte carriere. Ibrahimovic ovviamente ha una tenuta mentale tutta sua, quindi non fa testo. Ma pensiamo agli altri. Balotelli, Donnarumma che fa delle odissee per arrivare ad un accordo per rinnovare. Insigne va verso il rinnovo più importante della sua carriera e per restare a Napoli non ha certo bisogno di spintarelle da qualcuno. Basta un avvocato che sappia fare i contratti e finisce lì. Sarei contento se restasse e diventasse una vera bandiera del Napoli. Sarei felicissimo anche per un rinnovo eventuale di Mertens, che più i giorni passano più si allontana e questa cosa la trovo una follia”

