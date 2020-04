Chiariello: “De Laurentiis decida, cosa vuole fare con Mertens e Callejon?”

Umberto Chiariello si interroga sul futuro di Mertens e Callejon nel corso del suo EditoNapoli per Radio Punto Nuovo. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli1926.it:

“Il Napoli si sta preparando ad avere diversi scenari. Governo italiano principale ostacolo, poi ci sono questioni tecnico-legali da valutare. Ciò che De Laurentiis non vuole è che si torni ad allenarsi senza poi giocare. Il Napoli, secondo uno scenario, potrebbe addirittura lottare per lo scudetto perché tornano in auge i playoff e playout. Lo scenario C è fermare tutto ed il Napoli si prepara per l’Europa League. Infine, l’ultimo scenario è ripartire a Settembre ma la UEFA non è d’accordo. In tutto ciò c’è il rischio che chi è in scadenza vada via a fine giugno. Su questo vorremmo che De Laurentiis battesse un colpo e ci facesse sapere cosa vuole fare con Mertens e Callejon“.

Quale sarà il futuro di Mertens e Callejon?

Pepe Reina, ex azzurro, ha parlato così del futuro dei due calciatori del Napoli: “Con tanti miei ex compagni continuo ad avere rapporti, ci siamo rivisti l’ultima volta a novembre, ognuno di loro ha una situazione contrattuale diversa e sicuramente faranno le scelte migliori per tutti. Sinceramente – spiega a Napoli Magazine – non so cosa hanno deciso, posso soltanto dire loro di seguire anche il cuore, anche se nessuno meglio di Dries o José (Mertens e Callejon, ndr), ad esempio, potrà fare la scelta più giusta”.

