Umberto Chiariello, noto giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo Sport nella sua edizione del EditoNuovo. Si parla di campionato e ripresa, lockdown e De Laurentiis: di seguito le parole del giornalista.

Chiariello: “Ora è giusto pensare alla ripartenza”

CLICCA QUI PER FOTO E VIDEO ESCLUSIVI!



“E’ ammissibile criticare ed elogiare delle persone, degli enti, dei gruppi senza passare per incoerenti? Nella fase del lockdown c’erano due presidenti che volevano far ripartire le squadre ad allenarsi: Lotito e De Laurentiis. Mi sono scagliato contro loro dichiarandoli irresponsabili nel solo pensare di far allenare gli atleti quando tutto è chiuso. Quella era una fase: volersi allenare in quella fase non aveva alcun senso. Finita la fase acuta UEFA, FIFA, FIGC vogliono ripartire. Insieme a loro alcuni presidenti come Lotito e De Laurentiis vogliono ripartire, con la salute prima di tutto. E’ un’industria, ci sono perdite economiche: è giusto che si torni a giocare e vivere. In questo caso Lotito e De Laurentiis da coloro che sbagliavano, sono diventati agli occhi miei, quelli dalla parte giusta. E’ incoerenza o semplicemente alcune azioni – inizialmente sbagliate – sono poi state corrette e giuste?”

CLICCA QUI PER SAPERE TUTTO SUL NAPOLI

The post Chiariello: “De Laurentiis e Lotito adesso hanno ragione. Giusto ripartire” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento