Chiariello: “De Laurentiis rischia un grosso scivolone sui diritti tv”

Il giornalista Umberto Chiariello è intervenuto oggi ai microfoni di Radio Punto Nuovo con il suo editoriale in vista della ripresa Serie A. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli1926.it:

“L’ultima ipotesi sul tavolo della Lega che sarà sottoposta al Ministro come calendario possibile è quella di giocare i quattro recuperi della 25° giornata tra il 13 ed il 14 Giugno. Questo porterebbe finire il campionato al 26 luglio, 29 luglio semifinali di ritorno di Coppa Italia ed i primi d’Agosto la finale. Le coppe Europee potrebbero ripartire tra il 7 e l’8 agosto, il Napoli giocherebbe a Barcellona. L’Inter e la Roma in gara secca per l’Europa League. C’è l’eventualità di giocare i 4° in gara unica in campo neutro, stessa storia per le semifinali. La finale della Champions prevista per il 29 agosto. Intanto si pensa a come risolvere la questione diritti tv, magari dall’incontro di domani potrebbe uscire qualche scappatoia”.