Umberto Chiariello, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo nel suo consueto appuntamento con l’EditoNapoli.

Chiariello: “Con l’Udinese non si possono perdere i tre punti”

“De Paul al San Paolo: è l’occasione per vedere il gioiello dell’Udinese. A me piace tantissimo e se il Napoli dovesse sacrificare uno tra Zielinski e Fabian, per lui, non mi dispiacerebbe. Il Napoli sta pensando ad un sesto centrocampista per sostituire Allan, Kessie sembra essere tornato ai tempi atalantini ed anche meglio. Temo che la sua esplosione, però, lo blocchi al Milan. Tanti movimenti di mercato, ma occhio al campo: con l’Udinese non si possono perdere 3 punti”.

CLICCA QUI PER SEGUIRE LA NOSTRA PAGINA FACEBOOK

Sulla lotta scudetto

Umberto Chiariello ha parlato della lotta scudetto nel suo EditoNuovo su Radio Punto Nuovo: “Viene da sorridere pensando alle concorrenti della Juventus. Oggi l’Inter, senza scontri diretti, sarebbe a pari punti. È una squadra forte che ha buttato via un campionato, Conte può fare secondo come quarto, ma dovesse arrivare secondo a pochi punti dalla Juve, verrebbe osannato. Conte dovrebbe darsi ‘i mozzichi sui morsi’, questa Juve non è la solita cannibale e potrebbe soffrire. Gente come Conte ed Ancelotti godono di troppa buona stampa, al di là dei reali meriti”.

The post Chiariello: “De Paul mi piace tantissimo. Con l’Udinese non si possono perdere i tre punti” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento