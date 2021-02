Umberto Chiariello, giornalista, è intervenuto con il suo solito editoriale dopo la partita del Napoli, in questo caso in seguito alla vittoria con il Benevento per 2-0. Al Maradona è andato in scena una prestazione degli azzurri convincente, che però lascia ancora una volta perplesso il giornalista, soprattutto su alcune scelte di Gattuso.

LE PAROLE DI UMBERTO CHIARIELLO

Di seguito un estratto dal video delle dichiarazioni di Chiariello:

“Bisogna essere contenti per la vittoria, ma una rondine non fa primavera. Ora il Napoli deve battere il Sassuolo, poi il Bologna. Occorre fare tre vittorie consecutive. E ve lo dico ancora una volta, lo ribadisco: con Bakayoko e Fabian Ruiz non andremo da nessuna parte. Il recupero di Demme è fondamentale.

Aurelio De Laurentiis ha confermato Gennaro Gattuso, ma il coach calabrese non mi ha convinto nemmeno oggi. Ha fatto una cosa assurda a mio avviso. Ha tenuto in campo Koulibaly, già ammonito, in una partita che comunque si era messa sui binari giusti per il Napoli. Perché tenerlo in campo considerando le prossime decisive gare che attendono gli azzurri. Poi c’è il mistero Ghoulam. Ha un fisico strepitoso, aveva già detto di stare bene, perché appare solo ora?”.

The post Chiariello: “Gattuso mi lascia perplesso, anche oggi. La linea di De Laurentiis…” | VIDEO appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento