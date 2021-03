Chiariello: “Ho rivisto tutto e mi ero sbagliato sul rigore di Politano contro il Sassuolo”

Umberto Chiariello, noto giornalista, su Twitter ha parlato degli episodi da moviola della gara tra Sassuolo e Napoli. Di seguito le parole di Chiariello.

Chiariello sul rigore di Politano contro il Sassuolo

La moviola di Sassuolo-Napoli:

“Ho rivisto tutto e confermo: il gol di Insigne è in fuorigioco seppur millimetrico; i 3 rigori per me ci sono tutti; il minuto aggiuntivo di recupero ci sta (rigore, var e feste). Resta il rigore su Politano: c’è. Mi ero sbagliato, ingannato dall’ala che accentua molto la caduta”.

