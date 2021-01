Chiariello: “Ieri il Napoli ha avuto paura contro la Juve più scarsa degli ultimi dieci anni. E contro il Verona…”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Umberto Chiariello che ha analizzato la sconfitta del Napoli in Supercoppa:

“L’esultanza e le dichiarazioni di Cristiano Ronaldo, dopo aver vinto quella che, se per me è una coppetta, per la Juve è una “coppetella”, così smodata, così forte fa capire quanto sia difficile il momento per i bianconeri. Il pensiero che mi viene e il rammarico che mi viene è che abbiamo rivitalizzato Pirlo e i suoi. La Juve non è scarsa. Io ieri ho detto: “Ronaldo fa quello che oggi sa fare, fa gol e con CR7 parti 1-0. Se c’è una palla da buttare dentro lui c’è. Lui ormai è un operaio specializzato che fa gol”. Cosa è mancato nella mia frase? “Più”. Non è “più” il fuoriclasse che rimane nella storia. Sarei un cretino a pensare che non faccia parte della storia. Cristiano Ronaldo è un giocatore che oggi fa solo gol. Ibra, che ha più anni di lui, fa più giocate di lui. Ieri le dichiarazioni di Cristiano Ronaldo dimostrano che questa Juve ha seri problemi. Ieri si è avuto paura e si è giocato a non prendere gol contro la squadra più modesta degli ultimi dieci anni e questo acuisce ogni rimpianto”.

Dopo la Supercoppa il Napoli attende il Verona

Chiariello poi ha guardato oltre la Supercoppa parlando della sfida tra Verona e Napoli:

“Ve lo dico e ve lo ripeto: dispiace per Lorenzo, che avrebbe festeggiato il gol numero cento e non si sarebbe trovato la città addosso. Dispiace perdere con la Juve, ma andiamo avanti. C’è il Verona. Ieri è passata sotto banco la cosa più importante, l’Atalanta ha pareggiato per la seconda volta di fila. La Lazio era attardata e sta tornando. La Roma dopo il derby, rosa risicata è in caduta libera e fa sì che Fonseca si prenda tutte le colpe. L’Atalanta rullo compressore si ferma. Andare a vincere a Verona può puntellare la zona Champions con vista sulle prime tre. Quale Gattuso troveremo a Verona?”.

