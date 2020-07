Umberto Chiariello, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel suo consueto editoriale per Canale 21, commentando la stagione di Rino Gattuso sulla panchina del Napoli.

Chiariello: “Il Napoli con un terzino sinistro in più può lottare per lo scudetto nella prossima stagione”

“Il Napoli nel girone di ritorno è secondo in classifica insieme alla Juventus con 27 punti, dietro soltanto all’Atalanta con 28 e una partita in meno. Gattuso non ha mai pareggiato in campionato: tre sconfitte e nove vittorie di cui cinque consecutive. Gattuso ha ripreso in mano una baracca che sembrava ormai allo sfacelo, nella seconda parte della classifica. Tutto è cambiato dalla vittoria contro la Juventus. Tranne per le sconfitte con Lecce e Atalanta, il Napoli vince sempre e lo fa convincendo. Non ditemi che questa squadra fa catenaccio perché non è vero. E’ una squadra che aggredisce l’avversario, con Insigne che ha una maturità da capitano straordinaria. Mertens è arrivato al 15esimo gol stagionale. Lozano è già a sei gol nonostante tutto. I rimpianti per non aver lottato per lo scudetto in questa stagione sono alti. Le macerie ancelottiane le pagheremo ancora per molto tempo. Questa rosa, senza fare stravolgimenti, con un terzino sinistro in più può lottare per lo scudetto nella prossima stagione”.

