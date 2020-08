Chiariello: “Il progetto del Napoli ripartirà da Gattuso, prepariamoci alle sorprese col Barça”

Umberto Chiariello, giornalista, è intervenuto in diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show‘, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, con il suo consueto editoriale denominato EditoNapoli. Il giornalista ha parlato dell’imminente match con il Barcellona e del progetto del Napoli futuro che dipenderà molto anche dal risultato di sabato sera. Secondo Chiariello l’uomo al centro del progetto dovrebbe essere Gattuso “uomo onesto e serio che ha le qualità per potersi imporre”.

LE PAROLE DI UMBERTO CHIARIELLO

Queste le parole di Umberto Chiariello nel suo EditoNapoli: “Conosciamo tutti la forza del Barcellona e siamo consapevoli che sia un ostacolo altissimo, ma la storia è fatta di sorprese. Giù le mani da Gattuso, questa volta lo dico io. Mi sono permesso di poter dire che alcune cose non mi convincevano, adesso però non mi aspetto nulla da lui. Qualsiasi sia il risultato di questo sabato a Barcellona, Gattuso è la pietra miliare da cui ripartire. Il nuovo progetto deve rinascere con Gattuso protagonista, uomo onesto e serio che ha le qualità per potersi imporre”.

LE CONDIZIONI DI INSIGNE PER BARCELLONA NAPOLI

La SSC Napoli ha pubblicato sul proprio sito ufficiale il report dell’allenamento mattutino in vista del match che gli azzurri giocheranno, sabato 8 agosto, contro il Barcellona. Focus ovviamente sulle condizioni del capitano azzurro Lorenzo Insigne, dopo il problema avuto contro la Lazio all’ultima di campionato.

Seduta mattutina per il Napoli al Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Barcellona per gli ottavi di ritorno di Champions League in programma sabato al Camp Nou (ore 21). La squadra si è allenata sul campo 3 iniziando la sessione con una serie di torelli. Successivamente esercitazioni tecnico tattiche con l’utilizzo di porte piccole. Chiusura con partitina a campo ridotto. Per Insigne terapie e lavoro personalizzato in palestra e in campo.

